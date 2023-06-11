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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيري تيجو 7 برو بالسوق المصري.. صور

شيري تيجو 7 برو
شيري تيجو 7 برو

يحتوي السوق المصري على العديد من طرازات شركة شيري الصينية، والتي تتنوع بين السيدان مثل اريزو 5، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مثل عائلة تيجو الشهيرة، ومنها النسخة 7 برو، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات واسعار السيارة شيري تيجو 7 برو في السوق المصري 

شيري تيجو 7 برو

ابعاد وقياسات السيارة شيري تيجو 7 برو

 

  • قاعدة عجلات 2670 مم.
  • طول كلي 4500 مم.
  • عرض كلي 1842 مم.
  • ارتفاع كلي 1746 مم.
  • حجم حقيبة التخزين الخلفية 475 مم.
شيري تيجو 7 برو

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 برو 

 

تأتي السيارة شيري تيجو 7 برو بناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT، جر أمامي، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يضخ قوة إجمالية قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري تيجو 7 برو

تجهيزات السيارة شيري تيجو 7 برو 

 

تحتوي السيارة شيري تيجو 7 برو على حساسات ركن، كاميرا، مرايات جانبية كهربائية، زر تشغيل وايقاف المحرك، 4 زجاج كهربائي، قفل مركزي، شاشة 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف بانوراما، نظام صوتي ترفيهي، شاحن لاسلكي، بلوتوث، مثبت سرعة.

شيري تيجو 7 برو

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 برو في مصر 

 

الفئة الاولى COMFOT أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 950,000 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 1,020,000 جنيه.

شيري تيجو 7 برو
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