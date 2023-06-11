أسعار شيري تيجو 7 برو بالسوق المصري.. صور

يحتوي السوق المصري على العديد من طرازات شركة شيري الصينية، والتي تتنوع بين السيدان مثل اريزو 5، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مثل عائلة تيجو الشهيرة، ومنها النسخة 7 برو، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات واسعار السيارة شيري تيجو 7 برو في السوق المصري
ابعاد وقياسات السيارة شيري تيجو 7 برو
- قاعدة عجلات 2670 مم.
- طول كلي 4500 مم.
- عرض كلي 1842 مم.
- ارتفاع كلي 1746 مم.
- حجم حقيبة التخزين الخلفية 475 مم.
القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 برو
تأتي السيارة شيري تيجو 7 برو بناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT، جر أمامي، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يضخ قوة إجمالية قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
تجهيزات السيارة شيري تيجو 7 برو
تحتوي السيارة شيري تيجو 7 برو على حساسات ركن، كاميرا، مرايات جانبية كهربائية، زر تشغيل وايقاف المحرك، 4 زجاج كهربائي، قفل مركزي، شاشة 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف بانوراما، نظام صوتي ترفيهي، شاحن لاسلكي، بلوتوث، مثبت سرعة.
الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 برو في مصر
الفئة الاولى COMFOT أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 950,000 جنيه.
الفئة الثانية LUXURY أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 1,020,000 جنيه.