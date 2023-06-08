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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تقدم نسختها الجديدة كليًا "تيجو 9" .. اعرف السعر والمواصفات

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

تواصل شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت هناك، عن نسختها الجديدة تيجو 9 الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تتوافر عبر نسختين الاولى ذات 5 مقاعد، والثانية تصل إلى 7 مقاعد.

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شيري تقدم نسختها الجديدة كليًا "تيجو 9" 

شيري تيجو 9 

تعتمد السيارة شيري تيجو 9 على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء "مزدوج القابض" مكون من 7 أو 8 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، مقترن بشاحن توربيني، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 261 حصانا، و 400 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري تيجو 9 

وترتكز السيارة شيري تيجو 9 على جنوط رياضية تتراوح بين 19 و 20 بوصة، والاعتماد على مصابيح LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب حساسات حركة أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، مع اقطاب ثنائية نحيف على جابني السقف.

شيري تيجو 9 

وتضم السيارة شيري تيجو 9 باقة من وسائل الحماية مثل منظومة المكابح، والوسائد الهوائية، إلى جانب وسائل الرفاهية ايضا تتضمن نظام صوتي مكون من 14 مكبر طراز SONY، ومقاعد مكسوة بالجلد، ذات تحكم كهربائي، وقابلة للتدفئة والتبريد.

شيري تيجو 9 

وتحتوي السيارة شيري تيجو 9 على برنامج مراقبة إجهاد السائق، ومحدد للسرعة، وشاشات داخلية تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، بالاضافة لوحة شحن لاسلكية مدمجة، واضاءة محيطة تتكون من 256 لون، وحساسات حركة، مع تقنية الحركة والركن الذاتي.

 

سعر السيارة شيري تيجو 9 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 9 فئة الـ 5 مقاعد بسعر يبلغ 152.900 يوان، بينما يصل سعر فئة الـ 7 مقاعد بقيمة قدرها 203.900 يوان صيني.

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