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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر .. صور

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

شهدت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة بلغت 35 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المحلي، لتبدأ أسعار هذه النسخة والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV، من 705 آلاف جنيه بدلاً من سعرها الرسمي السابق 670 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

الأبعاد الخارجية وقياسات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

  • قاعدة عجلات 2670 مم.
  • العرض الكلي 1837 مم.
  • الطول الكلي 4505 مم.
  • الارتفاع الكلي 1670 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 210 مم.
  • حجم مساحة التخزين الخلفية 414 لترا.
  • سعة خزان الوقود 57 لترا.
شيري تيجو 7 موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

تعمل السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مقترن بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي "تيربو"، يضخ قوة اجمالية بلغت 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 داخل السوق المصري بعد زيادة إجمالية بلغت 35 ألف جنيه 

 

الفئة الأولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 705 آلاف جنيه بدلاً من 670 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 765 ألف جنيه بدلاً من 730 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 موديل 2023 
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