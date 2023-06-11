أحمد موسى: مصر تمتلك الجيش الأقوى في المنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اختيار أفراد الكليات العسكرية يكون لها مواصفات معينة مثل الظروف الصحية ونوعيات الأكل والسمنة والنظر.

وتابع خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد: لازم تكون مطمئن على بلدك خاصة لما رأيناه في قوات الصاعقة، هناك أعلى مستوى من الأداء والكفاءة في الصاعقة المصرية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر تمتلك الجيش الأقوى في المنطقة جويًا وبحريًا وفي الدفاع الجوي، مؤكدًا أن مصر ليس الأقوى بالكلام، والمقاتل المصري لا يوجد له مثيل.

وأوضح موسى أن قوات الصاعقة المصرية ليست رقم بسيط ومش لازم أقول الرقم لأنه أسرار عسكرية، مضيفا: لا يعنيك الرقم ولكن يعنيك أن لديك قوات صاعقة مدربة على أعلى مستوى.

ولفت إلى الهدف في قوات الصاعقة تحقيق المطلوب وتنفيذ المهمة بدرجة امتيار، مضيفا:"أبطال ورجالة ويحتاجون كل الدعم والمساندة لهم ولكل أبطال الجيش المصري".