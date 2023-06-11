عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر تمتلك الجيش الأقوى في المنطقة

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اختيار أفراد الكليات العسكرية يكون لها مواصفات معينة مثل الظروف الصحية ونوعيات الأكل والسمنة والنظر.

وتابع خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد: لازم تكون مطمئن على بلدك خاصة لما رأيناه في قوات الصاعقة، هناك  أعلى مستوى من الأداء والكفاءة في الصاعقة المصرية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر تمتلك الجيش الأقوى في المنطقة  جويًا وبحريًا وفي الدفاع الجوي، مؤكدًا أن مصر ليس الأقوى بالكلام، والمقاتل المصري لا يوجد له مثيل.

وأوضح موسى أن قوات الصاعقة المصرية ليست رقم بسيط ومش لازم أقول الرقم لأنه أسرار عسكرية، مضيفا: لا يعنيك الرقم ولكن يعنيك أن لديك قوات صاعقة مدربة على أعلى مستوى.

ولفت إلى الهدف في قوات الصاعقة تحقيق المطلوب وتنفيذ المهمة بدرجة امتيار، مضيفا:"أبطال ورجالة ويحتاجون كل الدعم والمساندة لهم ولكل أبطال الجيش المصري".

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى الجيش المصري المقاتل المصري الكليات العسكرية الظروف الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 مفاجأت سارة للأهلي قبل مباراة الوداد.. يكشفها كبير مشجعي الزمالك |تقرير

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

عاجل .. تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

الأمن المغربي يتدخل| الأهلي يتعرض لمضايقات من جماهير الوداد قبل نهائي إفريقيا

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

ناقد رياضى يكشف عن تشكيل الأهلي أمام الوداد

وفاة شقيق الفنان كريم أبو زيد

ترشيحاتنا

مصر للطيران تتوسع في شبكتها الجوية .. افتتاح خطين جديدين إلى مانشستر ودلهي

بدائل الثانوية العامة 2023 بمجموعة أقل من 140 درجة

كارثة.. ارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين جراء تدمير سد نوفا كاخوفكا

رحل اليوم.. نص كلمة حمدي أبو جليل بعد فوزه بجائزة نجيب محفوظ

حصل على التراخيص من شهر .. محافظ البحر الأحمر يكشف مفاجأة حول حريق لانش مرسى علم

أحمد موسى: لا يوجد انتخابات رئاسية مبكرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة 2 كيلو فى الأسبوع.. خبير تغذية يقدم رجيم الكمون السحرى

يدمر الصحة .. احذر من تناول السكر الأبيض لهذه الأسباب

الوشاح.. تحدٍ خطير ينهي حياة فتاة على TikTok

بعد كشفها عن سبب طلقها الصادم.. اطلالات مثيرة لـ حورية فرغلى

فيديو

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ