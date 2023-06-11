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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدائل الثانوية العامة 2023 بمجموعة أقل من 140 درجة

بدائل الثانوية العامة
بدائل الثانوية العامة 2023

يقدم موقع صدي البلد، المدارس البديلة للثانوية العامة، للطلاب واولياء الأمور، الراغبين في التقديم بها مع بداية العام الدراسي الجديد.

المدارس البديلة للثانوية العامة 2023

يرغب الطلاب في معرفة المدارس البديلة للثانوية العامة للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية لعام 2023 للتسجيل بها، مع بداية العام الدراسي الجديد.

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مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة «آي- تك» للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة إلكتروني مصر للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة «we»
مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة مجموعة فولكس فاجن

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الميكاترونيات.
مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.
مدرسة السويدي .
مدرسة الصالحية الزراعية.
 

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تنسيق الشهادة الاعدادية لمدارس بدائل الثانوية العامة

تنسيق المدارس البديلة للثانوية العامة، ويتم القيام بذلك عن طريق تحديد المدارس الثانوية البديلة التي يمكن للطلاب الحصول عليها وذلك من خلال معرفة التنسيق بعد الشهادة الإعدادية على النحو التالي:

مدرسة مياه الشرب بمجموع 260 درجة.
مدرسة مبارك كول بمجموع 160 درجة.
مدرسة وي بمجموع 210 درجة.
مدرسة السكة الحديدية بمجموع 210 درجة.
مدرسة توشيبا بمجموع 250 درجة.
مدرسة البترول بمجموع 260 درجة.
مدرسة البريد بمجموع 260 درجة.
مدرسة التمريض بمجموع 260 درجة.
مدرسة السويدي بمجموع 220 درجة.


المدارس البديلة للثانوية العامة بمجموع 170

مدرسة الذكاء الاصطناعي.
مدارس الفنون.
الرياضية العسكرية.
مدرسة التمريض العام.

التمريض العسكري.
المدرسة الجوية العسكرية.
البتروكيماويات بالسويس.
مدرسة الميكاترونيات.
الترسانة البحرية.
مدارس البريد.
 

 

الثانوية العامة

أفضل المدارس في بدائل الثانوية العامة 2023


قائمة المدارس التي تعد من أهم بدائل الثانوية العامة 2023 وجاءت كالتالى:

بدائل الثانوية العامة 2023 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية:

1- التمريض العسكري.

2- المدرسة الجوية العسكرية.

3- البتروكيماويات بالسويس.

4- مدرسة الميكاترونيات.

5- الترسانة البحرية.

6- مدارس البريد.

7- مدرسة الذكاء الاصطناعي.

8- مدارس الفنون.

9- الرياضية العسكرية.

10- مدرسة التمريض العام.

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بدائل الثانوية العامة 2023 بمجموعة أقل من 140 درجة

1- مدرسة الضبعة النووية.

2- مدرسة الطاقة الشمسية.

3- مدرسة غبور للسيارات.

4- مدرسة توشيبا العربي.

5- مدرسة السويدي الثانوي.

6- مدرسة we للاتصالات.

7- مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

8- مدرسة السكك الحديد والطرق.

9- مدرسة الذهب والمجوهرات.

10- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

11- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.

12- مدرسة الأثاث بدمياط.

13- مدرسة الثانوي البحري.

14- مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية.

15- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

16- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

17- مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

18- مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة.

19- مدرسة التمريض العسكري الشرطية.

20- مدرسة البتروكيماويات.

21- المدرسة التجارية المتقدمة.

22- مدرسة الغزل والنسيج.

23- مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر.

24- مدرسة مبارك كول.

25- مدرسة إلكترو مصر.

26- مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام.

27- مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان.

28- مدرسة أحمد تعلب الفندقية.

29- مدرسة البترول.

30- مدرسة التمريض العام.

31- مدرسة العسكرية الرياضية.

32- مدرسة المتفوقين.

33- مدرسة الثانوي الجوي.

34- مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان.

35- مدرسة الثانوي البريطاني.

36- مدرسة البريد.

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