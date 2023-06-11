تعليم قنا تناقش ضوابط دخول لجان امتحانات الثانوية العامة مع رؤساء اللجان

شدد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا على تطبيق الكتاب الوزاري رقم 22 والمتعلق بضوابط وقواعد أعمال الإمتحانات خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة التي تبدأ غداً الاثنين،وموضحاً خطورة جريمة حيازة المحمول داخل اللجنة وفق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 205 لسنة 2020.



جاء ذلك في الاجتماع المنعقد بقاعة الفيديو كونفرس بمعسكر قنا الدائم برئاسة مدير تعليم قنا، وبحضور مديرو عموم الإدارات التعليمية وأعضاء اللجنة الثلاثية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية ورؤساء 46 لجنة امتحان والمراقبين الأوائل بها.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن استعدادات الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بتفعيل استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل وبعد الدخول للجان الامتحان، مع وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه أبنائنا الطلاب ومستقبلهم العلمى والعملى.



وتابع السيد، ومن قبل ذلك إرضاء المولى عز وجل في العمل وتغليب الضمير الحي يعززون التعامل بحزم والتصدي لأي حالات غش أو تحايل من شأنها أن تمنح حق لمن لا يستحق.

حذر وكيل التربية والتعليم من استخدام لجان الامتحانات فى المبيت، موكداً دور مديري الإدارات بالتنسيق مع الجهات الشرطية في تأمين استراحات رؤساء اللجان والملاحظين و توفير مستلزمات الحياة الضرورية، و إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة وتوفير الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم للطلاب أثناء الامتحانات.

و أكد ، ضرورة التواصل الفورى مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المديرية منذ تحرك أوراق الاسئلة من مركز التوزيع وحتى عودتها في نهاية يوم الامتحان.