محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد ، عددا من مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

اطمأن المحافظ على جاهزية اللجان استعدادًا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة غد الأثنين، وشدد على توفير كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة، وتأمين محيط اللجان وتوفير مبردات المياه ووسائل التهوية لتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وتجهيزها بالخدمات المطلوبة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد لجان الامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ ١١ لجنة تضم ١٩٩٨ طالب وطالبة بالشعبين الأدبية والعلمية بقسميها العلوم والرياضيات.

347261712_645215800971651_9083029898259725607_n

347414070_645216150971616_94425123720478037_n

347418635_645216200971611_113355066097669526_n

347427880_645215727638325_2947180953764045856_n

347554025_645215820971649_1680306659920919055_n