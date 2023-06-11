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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد ، عددا من مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه  سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

 اطمأن المحافظ على جاهزية اللجان استعدادًا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة غد الأثنين، وشدد على توفير كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة، وتأمين محيط اللجان وتوفير مبردات المياه ووسائل التهوية لتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وتجهيزها بالخدمات المطلوبة.

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جدير بالذكر أن إجمالي عدد لجان الامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ ١١ لجنة تضم ١٩٩٨ طالب وطالبة بالشعبين الأدبية والعلمية بقسميها العلوم والرياضيات.

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