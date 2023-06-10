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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد : توريد 450 ألف طن من القمح

محصول القمح
محصول القمح

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، ان إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ 451 طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 حتى اليوم السبت وذلك في شون وصوامع ومراكز التجميع.

وأوضح أن ما تم توريده داخل المحافظة بلغ 102504.859 طن، والكميات الموردة خارج المحافظة بلغت 349111.195 طن منها ( 188710.550 طن للقابضة الصوامع و23716.235 طن للإدارة المركزية للتقاوي و136684.410 طن لمطاحن مصر العليا)، ليصل الإجمالى العام للتوريد للمحافظة 451616.054 طن.

وأكد وكيل الوزارة أن المستهدف توريده 641792 طنا، وأن ما تم توريده حتى الآن 451616.054 طن ويمثل نسبة 70.37 % من المستهدف توريده من القمح هذا العام.

الشون والصوامع إدارة المركز اجمالى الكميات المورده المحافظة الزراعة الأقماح بدء موسم توريد القمح بنطاق المحافظة بادرة حياة كريمة حالة مرضية تجميع المستهدف المركزى حتى اليوم كميات الاقماح

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