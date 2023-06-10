زراعة الوادي الجديد : توريد 450 ألف طن من القمح

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، ان إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ 451 طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 حتى اليوم السبت وذلك في شون وصوامع ومراكز التجميع.

وأوضح أن ما تم توريده داخل المحافظة بلغ 102504.859 طن، والكميات الموردة خارج المحافظة بلغت 349111.195 طن منها ( 188710.550 طن للقابضة الصوامع و23716.235 طن للإدارة المركزية للتقاوي و136684.410 طن لمطاحن مصر العليا)، ليصل الإجمالى العام للتوريد للمحافظة 451616.054 طن.

وأكد وكيل الوزارة أن المستهدف توريده 641792 طنا، وأن ما تم توريده حتى الآن 451616.054 طن ويمثل نسبة 70.37 % من المستهدف توريده من القمح هذا العام.