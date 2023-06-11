قبل الامتحانات بساعات .. التعليم تقدم آخر نصائحها لطلاب الثانوية العامة

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربة والتعليم على طمأنة طلاب الثانوية العامة، وكشف كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات والمواد الدراسية والخطوات والاستعدادات، بداية من عقد المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل امتحانات الترم الأول، والكشف عن تفاصيل عقد الامتحانات مبكرا حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد قبل الامتحانات بمدة كافية، مرورا بطرح النماذج الاسترشادية على شكل الامتحانات لتدريب الطلاب عليها، والمؤتمر الصحفي الثاني لطمأنة أولياء الأمور والطلاب على حرص الوزارة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

وشدد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع على قناة etc، على أن من ضمن إجراءات الاستعداد للامتحانات تم عمل مراجعة شاملة لصيانة لجان الامتحانات، وضمان وجود المراوح والتهوية السليمة، ومقاعد جيدة، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وطالب المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة بضرورة التواجد داخل اللجان قبل بدء الامتحانات بمدة كافية لا تقل عن ربع ساعة، وحيازة الأدوات التعليمية فقط والتي تستخدم في الامتحان، والامتناع عن دخول الهواتف المحمولة، والساعات السمارت، والسماعات ، والأجهزة الالكترونية، وكل مايساهم في حالات الغش، منوها إلى أن حيازة هاتف محمول ولو كان مغلقا يعرض الطالب للمساءلة القانونية وحرمانه من الامتحانات لمدة عام، مشيراً إلى انه تم التوجيه على الملاحظين بعدم دخول اللجان بالهواتف المحمولة، وعدم السماح لأولياء الامور بالتواجد في حرم اللجان وعدم الانتظار أمام باب المدرسة.

ودعا الطلاب الي اتباع نصيحة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتي أكد فيها أن الامتحانات ليست أداة للتقييم وهي مرحلة من المراحل وأن أدوات النجاح هي قدرات الطالب نفسه والتي ستساعده في المنافسة في المستقبل، مشددا على حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتوفير كل السبل التي تساهم في سير الإمتحانات بكل إجراءاتها بشكل صحيح، عليهم فقط بالاجتهاد والمذاكرة.

وعن الطريقة الصحيحة لكتابة البيانات واستخدام البابل شيت، أكدت الوزارة أنها قدمت فيديو توضحيا لذلك، ودعت الطلاب الي التظليل على الأرقام الخاصة برقم جلوسه فضلا عن كتابته الرقم ، وتظليل نموذج كراسة الاسئلة التي حصل عليها في كراسة الاجابة، مشيرا الي ان هناك نماذج مختلفة للامتحان والاختلاف في ترتيب الاسئلة، وكتابة البيانات بشكل واضح، وأن الإجابة على البابل شيت تكون باستخدام القلم الجاف، وتظليل الاجابة الصحيحة، وفي حالة الرغبة في تغيير الاجابة يضع علامة خطأ على الاجابة الخاطئة وتظليل الاجابة الصحيحة.

وأشار إلي أن الامتحانات تخاطب كل العقول ومقسمة 3 اجزاء، 30 % لقياس المستويات العقلية البسيطة، 40 % المستويات العقلية المتوسطة، 30% المستويات العقلية المتميزة.

