نهائي أبطال أفريقيا.. الوداد يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

سجل محمد أوناجم لاعب نادي الوداد المغربي الهدف الأول من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 أمام النادي الأهلي ، في المباراة المقامة حالياً على ستاد محمد الخامس في نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ومرر حمدي فتحي كرة أبعدها مدافع الوداد أرسين زولا قبل أن تصل إلى كهربا .

وتراجع النادي الأهلي بعد مرور 5 دقائق بسبب الضغط الكبير من لاعبي الوداد المغربي.

ونفذ حسين الشحات ركلة حرة مباشرة ولكنها مرت من الجميع دون خطورة في الدقيقة 19.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود كهربا

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الوداد في لقاء الذهاب، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما، على استاد القاهرة الدولي.