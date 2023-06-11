أوناجم يدخل في مشادة مع مارسيل كولر

دخل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مشادة مع محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي في اللقاء الذي يجمع بين الاهلي والوداد الان ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وسجل محمد أوناجم لاعب نادي الوداد المغربي الهدف الأول من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 أمام النادي الأهلي ، في المباراة المقامة حالياً على ستاد محمد الخامس في نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ومرر حمدي فتحي كرة أبعدها مدافع الوداد أرسين زولا قبل أن تصل إلى كهربا .

وتراجع النادي الأهلي بعد مرور 5 دقائق بسبب الضغط الكبير من لاعبي الوداد المغربي.

ونفذ حسين الشحات ركلة حرة مباشرة ولكنها مرت من الجميع دون خطورة في الدقيقة 19.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود كهربا

وكان الأهلي فاز على نظيره الوداد في لقاء الذهاب، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما، على استاد القاهرة الدولي.