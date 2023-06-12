من غير فلوس .. أجلب السعادة لحياتك بـ 10 حيل مختلفة

يرغب الجميع فى الشعور بـ السعادة وعيش حياة هنية وجميلة ولكن كثرة ضغوط الحياة والأعباء التى نواجهها فى العمل أو المنزل تجعلنا لانستطيع الحصول عليها.

جرّب النصائح الست التي نقدمها لمساعدتك فى أن تشعر بمزيد من السعادة وتكون قادرًا على التعامل بشكل أفضل مع تقلبات الحياة.

تحكم في مستويات التوتر

إذا كنت تعاني من الكثير من التوتر في حياتك، فابحث عن طرق لتقليله، مثل تعلم بعض تقنيات إدارة الوقت وشغل تفكريك فى أشياء أخرى والجلوس مع الأشخاص المتفائلين وغيرها.

تمارين التنفس والاسترخاء

هذه تغييرات إيجابية تجعل الحالة النفسية أفضل كما أنها وسيلة فعالة للسيطرة على وقتك بهذه الطريقة يمكن أن يقلل بشكل فعال من التوتر.

إذا كنت تشعر بالقلق مع التوتر فلن تستطيع الشعور بـ السعادة لذا حاول تجربة تقنيات التنفس فهى تساعدك فى التغلب علي هذا الشعور لذا جرب تمرين التنفس الخاصة بتقليل للتوتر.

استمتع

إن القيام بالأشياء التي تستمتع بها مفيد لصحتك العاطفية ويمكن للأنشطة البسيطة مثل مشاهدة الألعاب الرياضية مع صديق أو الاغتسال في الحمام أو مقابلة الأصدقاء لتناول القهوة أن تحسن من اليوم، ويعد القيام بشيء تجيده ، مثل الطهي أو الرقص طريقة جيدة للاستمتاع بنفسك والإحساس بالإنجاز.

حاول تجنب الأشياء التي تبدو ممتعة في ذلك الوقت ولكنها تجعلك تشعر بسوء بعد ذلك ، مثل شرب الكثير من الكحول أو تناول الوجبات السريعة.

عزز ثقتك بنفسك

احترام الذات هو ما تشعر به حيال نفسك وأفضل طريقة لتحسين ثقتك بنفسك هي أن تعامل نفسك كما تعامل صديقًا عزيزًا بطريقة إيجابية ولكن صادقة.

لاحظ عندما تحط من قدر نفسك ، مثل التفكير “أنت غبي جدًا لأنك لم تحصل على هذه الوظيفة ” فتوقف لحظة وأسل نفسك هل يمكنني أن أقول هذا الكلام لصديقي المفضل؟ بالتأكيد لن تستطيع أن تجرحه لذا عامل نفسك بهذه الطريقة وقل لها شيئًا إيجابيًا، مثل: أنت شخص ذكي، وستحصل على الوظيفة التالية.

تمتع بأسلوب حياة صحي

تجنب الكحول والسجائر والعادات السيئة التى تضر الصحة وتؤثر على الحالة المزاجية ومن ثم تقلل السعادة



الإقلاع_عن_التدخين

اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا

يمكن أن يجعلك اتخاذ خيارات صحية بشأن نظامك الغذائي تشعر بأنك أقوى عاطفياً وأنت تفعل شيئًا إيجابيًا لنفسك ، مما يرفع من ثقتك بنفسك.

يساعد النظام الغذائي الجيد عقلك وجسمك على العمل بكفاءة لذا اهدف إلى تناول نظام غذائي متوازن يشمل جميع المجموعات الغذائية الرئيسية.

التمارين الرياضية

تعزز التمارين الرياضية المعتدلة إفراز هرمون السعادة حيث تطلق مواد كيميائية في عقلك تحسن من الحالة المزاجية ويمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل ، والحصول على المزيد من الطاقة والحفاظ على صحة قلبك.

اختر تمرينًا تستمتع به وإذا كان ذلك مفيدًا ، فافعل ذلك مع صديق أو استمع إلى الموسيقى ويجب أن يستهدف البالغون 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

ممارسة الرياضة

عادات النوم

حوالي 7 إلى 8 ساعات هو متوسط كمية النوم التي يحتاجها الشخص البالغ لجسمه وعقله للراحة التامة وكتابة قائمة "المهام" لليوم التالي قبل النوم يمكن أن تنظم أفكارك وتصفية ذهنك من أي مشتتات.

تحدث وشارك

التواصل مهم ، سواء كان مع صديق أو أحد أفراد الأسرة أو مستشار ويساعدك التحدث عن الأشياء على التخلص من التوتر بدلاً من إبقائه في الداخل ويساعد على تقوية علاقاتك والتواصل مع الناس ويزيد السعادة

بناء المرونة النفسية

المرونة هي ما يسمح لك بالتعامل مع تقلبات الحياة ويساعد صنع شيء جدير بالاهتمام في الأوقات العصيبة على زيادة قدرتك على الصمود.

إن بدء مجموعة دعم لمساعدة الآخرين ، أو صنع شيء إبداعي من التجارب السيئة ، على سبيل المثال ، الكتابة أو الرسم أو الغناء ، يمكن أن يساعدك في التعبير عن الألم وتجاوز الأوقات الصعبة.