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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

صدى البلد

كشف العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن مفاجأة بشأن غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد حصد الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس.

وقال العامري فاروق في تصريحات تلفزيونية عن غرامة محمود عبدالمنعم كهربا، بقول لجماهير النادي الأهلي اطمنوا بشأن اللاعب، وسنقف بجانبه خلال الفترة القادمة.

وأضاف، بالتأكيد النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة، واحنا الفريق الاقوي في أفريقيا ونجحنا في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في النهاية، بعزيمة لاعبي الفريق، بعد المستويات التي تم تقديمها في مباراة اليوم أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في النهائي.

 

وتوج الأهلى بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1  وتعادل فى الاياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي .

وتقدم الوداد المغربى على الأهلي بهدف نظيف فى الشوط الأول حيث سجل  يحيى عطية الله لاعب نادي الوداد المغربي الهدف الأول من ضربة ثابتة في الدقيقة 27 ..

جاءت بداية اللقاء بسيطرة الأهلي على منطقة وسط الملعب ثم تبادل لاعبي الفريقين الاستحواذ على الكرة في محاولة تسجيل هدف التقدم، ومرت الدقائق الأولى دون خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 13، توغل أيوب العملود إلى داخل منطقة جزاء الأهلي دون ضغط من الدفاع إلا أنه أخطأ في تسديد الكرة لتمر بسلام على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 27، سجل يحيى عطية الله الهدف الاول من الضربة الثابتة التى خدعت الحارس محمد الشناوي .

وبعد هدف تقدم الوداد، سيطر لاعبي الأهلي على مجريات اللعب في محاولة لتسجيل هدف التعادل ولكن فشلت جميع المحاولات لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المغربي.

وفى الشوط الثانى حاول الاهلى من البداية ادراك التعادل وحاول من خلال هجماته سواء من الاختراقات من المنتصف أو اللعب على الاطراف .

وأجرى كولر المدير الفنى للأهلى عدة تغييرات بخروج مروان عطية وحسين الشحات ودفع بكل من محمد مجدى أفشة و أحمد عبد القادر لتنشيط الناحية الهجومية ثم دفع بكل من عمرو السولية ومحمد شريف بدلا من كهربا وحمدى فتحى .

ونجح محمد عبد المنعم فى ادراك هدف التعادل وهدف التتويج فى الدقيقة 78 برأسة رائعة من الضربة الركنية التى لعبها على معلول .

بعد الهدف لجأ الأهلى للتأمين الدفاعي والحفاظ على النتيجة فى الوقت الذى اندفع فيه الوداد للهجوم .

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