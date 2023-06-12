عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا للحج.. ارتفاع حجم المحاصيل الزراعية بأسواق مكة

صدى البلد

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس ماجد الخليف، إن الوزارة والجهات ذات العلاقة تخطو خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد وتلافي مخاطر الهدر الغذائي.

وأكد الخليف بحب العربية نت أن جميع المنتجات الغذائية في متناول أيدي المواطنين، وكشف عن ارتفاع حجم المحاصيل الزراعية الواردة يومياً إلى الأسواق المركزية للخضار والفاكهة بمنطقة مكة المكرمة من داخل المملكة وخارجها من الخضار والفواكه لتلبية نمو الطلب المتوقع خلال فترة موسم الحج.

وأكد الخليف أن إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة تنفذ جولات رقابية مكثفة بمشاركة اللجنة التنفيذية لسوق الخضار والفواكه والمكونة من عدة جهات حكومية من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية.

من جهته، أوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة جمعان الزهراني أنه يجري الاستعداد لاستقبال موسم الفواكه الموسمية التي تزخر بها محافظة الطائف والمناطق المجاورة لها لتسويقها مباشرة من قبل المزارعين لدعم هذا القطاع الحيوي لاستدامتها مواكبة لموسم الصيف ولتقديم الخدمات المناسبة بالتعاون مع مستثمر السوق وتخصيص المواقع المناسبة لهذه المنتجات.

وأكد استمرار الأعمال اليومية الرقابية على أسواق الخضار والفواكه في مناطق مكة المكرمة كافة، حيث يتم عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكه ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة.

وأشار بأن الجولات تتم بشكل يومي لمراقبي مكاتب الوزارة لعمل الجولات الرقابية بشكل مكثف، والتأكد من عدم وضع الخضار على الأرض مباشرة ورفع المنتجات عن الأرض بواسطة الطبليات الملائمة، والتأكد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة المتجولين، وكذلك منع دخول مخالفي نظام الإقامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

السعودية: اليوم آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج

لتصنيع المركبات الكهربائية.. السعودية توقع اتفاقية بـ5.6 مليار دولار مع شركة صينية

المهندس ماجد الخليف تحقيق الامن الغذائي المملكة موسم الفواكه الموسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات تواجه طلاب الثانوية العامة في هذه الحالات

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

بدء امتحان التربية الوطنية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة | جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

16 مليون دولار.. الأهلي على موعد مع جوائز ضخمة بمونديال الأندية

شباب مستقبل وطن بمدينة نصر يوزعون العصائر والمياه على طلاب الثانوية

2000 صاروخ يوميا.. ضابط استخبارات إسرائيلي يكشف سيناريو الحرب مع حزب الله

متى عيد الأضحى 2023 .. وموعد بدء مناسك الحج وانتهائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي طلاب الثانوية العامة يدعون لهم من داخل الحرم| شاهد

سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

ماذا يحدث لطلاب الثانوية العامة عند شرب النسكافيه قبل الامتحان

رانيا يوسف ومنة فضالي.. فنانات يرتدين تيشيرت الأهلي احتفالًا بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ