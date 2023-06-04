السعودية: اليوم آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن اليوم الأحد هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.



وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية ـ في بيان - أن التأشيرة لا تسمح بأداء الحج، لافتة إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو الـ 29 من ذو القعدة الموافق 18 يونيو الجاري، وأوضحت أن تحديد اليوم الأخير لإصدار تصاريح العمرة يأتي في ظل الاستعداد لاستقبال الحجاج.

السعودية : يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا"



وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أوضحت في وقت سابق أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بكورونا، وذلك كإجراء يهدف لتنظيم العمرة والتحكم في الكثافات بالمسجد الحرام وفقًا للعدد المسموح به .

