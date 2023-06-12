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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مؤسسة الإسلام بفرنسا : نُرسي التآخي لإقرار الأمن بين جميع الفئات

غالب بن الشيخ، رئيس
غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا

قال غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا، إننا نحاول التعامل مع كل المشاكل التي يواجهها المسلمون بحكمة كاملة.

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية إنجي طاهر عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «أبرز الرسائل التي ترسل من خلال الفعاليات المنظمة للشباب تظهر أهميتها فيما يخص إرساء قواعد التآخي والتقارب، حيث حينما يكون الحوار ما بين أناس ينتمون إلى أفكار مختلفة وديانات مخلتفة وفضاءات مختلفة فيلتقون بالحوار، ونعلم أن لمثل هذه اللقاءات يستتب الأمن ويستقر».

 

أصبحت الأمور أصعب

وتابع: «مصطلح المواطنة أحسن من الاندماج، وأصبحت الأمور أصعب الآن مما كانت عليه في الماضي، لأن في العقد الماضي كانت هناك تشنجات وأعمال إرهابية من طرف المتشددين الذين يعتقدون أنهم يثأرون للنبي أو يدافعون عن الإسلام بأعمالهم الشنعاء، كما أن تيارا يمينيا قد تنامى وهناك انتصار أيديولوجي لهذا اليمين المتطرف وأصبح المواطن المسلم في فكي كماشة، بين التقهقر والتخلف والخطاب الظلامي واليمين المتطرف الذي انتصر في أيديولوجياته».

مؤسسة الإسلام فرنسا الإسلام غالب بن الشيخ المسلمون

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