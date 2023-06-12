محافظ الغربية يتفقد الامتحانات بطنطا والمحلة وسمنود.. شاهد

الطلاب يؤدون امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية في سهولة ويسر

أطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على بدء وانتظام العمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت تفقد عدد من المدارس بمدن طنطا، المحلة وسمنود، تابع خلالها أداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وانضباط دقيق داخل اللجان، بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.



وتفقد المحافظ أداء الطلاب لامتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية داخل مدارس(اللواء محمد نجيب بطنطا، السادات الثانوية بطنطا، السيدة زينب بالمحلة، سمنود الابتدائية المشتركة وأحمد علي الإعدادية بنين بسمنود)، موجهاً برسالة طمأنينة لأولياء أمور الطلاب بأن الامتحانات تسير على أكمل وجه، حيث اتخذت الأجهزة المعنية كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، موجهاً رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية كعادة أبناء محافظة الغربية دائماً.



وأوضح رحمي أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم للتعامل بشكل فوري مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء أداء الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بالتواصل المباشر معه حال أي معوقات، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة لرؤساء وأعضاء اللجان سواء داخل المدارس أو الاستراحات الخاصة بهم.



وأشار محافظ الغربية إلى قيام جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين بمديرية التربية والتعليم، تكثيف حملات النظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتوفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، إلى جانب التواجد الشرطي في محيط اللجان لتحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الطب البيطري لللجان قبل وبعد الامتحان حفاظاً على سلامة جميع المشاركين، كما تم التنسيق مع مديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، إلى جانب التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير سيارة للمرور على اللجان، فضلاً عن توفير الوسائل والاحتياجات اللازمة باللجان من وسائل التهوية وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.



ومن جانبه قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام ٢٢٦٠٦ طالب بالشعبة العلمية قسم علوم، ٤٩٧٧ بالشعبة العلمية قسم رياضة، ١٣٣٤٨ للشعبة الأدبية، ١١٠ للدولي، بإجمالي ٤١٠٤١ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في ١١٦ لجنة عامة، منها ٥٧ لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و٥٩ لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

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