لطلاب الثانوية العامة | أطعمة ومشروبات تساعد على التركيز .. أكثروا منها

مع بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة ، تعيش الاسر المصرية في حالة طوارئ وقلق طوال فترة الامتحانات ، ويحاول الاباء توفير كل سبل الراحة لابنهم ، لكي تساعده علي التركيز، ولان الاطعمة والمشروبات لها دور كبير في زيادة التركيز .

نقدم لكم بعض الاطعمة والمشروبات التي تساعد على زيادة التركيز وتقوي الذاكرة وفقا لموقع betterhealth

اطعمة تساعدك على التركيز

-السمك:

قد تؤدي إضافة الأسماك والمأكولات البحرية إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام، وقد يساعد تناول الأسماك أيضًا في إبطاء التدهور العقلي.

الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو:

تحتوي منتجات الشوكولاتة والكاكاو علي مجموعة من المركبات التي تعمل علي زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتحسين الذاكرة.

المكسرات

تكون المكسرات من أهم الآكلات لأنها غنية بالفيتامينات E والزنك والمعادن الضرورية لصحة الدماغ، ويعمل علي تحسين الحالة العقلية العامة.

البيض

يحتوي البيض الكامل على العناصر الغذائية، مثل:فيتامين ب 12، والكولين، والسيلينيوم الموجودة في صفار البيض مما يعمل في تعزيز صحة الدماغ بسبب زيادة التركيز

الشوفان

يعتبر مشروب الشوفان من أهم العناصر التي لها خصائص تساعد في تقوية الذاكرة وتعزز من صحة الدماغ ويمكن إدخالها في النظام الغذائي اليومي للطلاب بسهولة.



مشروبات مفعولها سحري

الليمون

مشروب غني بفيتامين سي والعديد من الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم، والبوتاسيوم، والزنك والحديد ، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، مما يساعد على تنشيط الذهن، وإمداد الجسم بالطاقة.



الفراولة

من العصائر المفيدة واللذيذة يقبل عليه الصغار والكبار، وهو مناسب تماما للطلاب، خصوصا طلبة الثانوية العامة ، والفراولة غنية بفيتامينات “أ”، “ب”، “ج”، والعديد من المعادن الهامة مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم، وأوميجا3، بالإضافة لمضادات الأكسدة



البرتقال

غني بفيتامين (سي) ومفيد لصحة الأعصاب، ويساهم في تعزيز الذاكرة ، كما ان إضافة عصير الجزر إلى عصير البرتقال ترقع من قيمته الغذائية ويعمل على تحسين الطعم.



عصير البنجر:

يعتبر البنجر من الخضروات ذات الجذور الحمراء العميقة الغنية بالنترات بشكل طبيعي وهي مقدمة لأكسيد النيتريك، والذي يستخدمه جسمك لتعزيز أكسدة الخلايا وتحسين تدفق الدم



الأفوكادو:

أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الأفوكادو الغني بالكاروتين قد يساعد في تحسين الأداء العقلي.



الماء

يعد شرب الماء من العوامل المفيدة لصحة جسم الإنسان، والتي تساعد على المحافظة على النشاط واليقظة، وذلك بقسمة وزن الجسم على 8 حتى نحصل على متوسط عدد أكواب الماء اللازمة يوميا، فإذا كان وزن الطالب 80 كيلو يجب ألا يقل مقدار تناوله من الماء عن 10 أكواب كبيرة.