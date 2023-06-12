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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شرط التفرغ الدستوري | الحركة الوطنية : نؤيد زيادة أعضاء النواب والشيوخ

الدكتور احمد الضبع
الدكتور احمد الضبع

شارك الدكتور احمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والامين العام في جلسات الحوار الوطني امس الاحد متحدثا في لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار مبديا موافقته على زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شريطة وجود التفرغ باعتباره شرط دستوري مطالبا بضرورة الالتزام بما أقره الدستور بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 103 من دستور 2014، والتي نصت على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".

كما أبدي الضبع في تصريحات إعلامية له علي هامش الجلسة موافقته علي اقتراحات تقدم بها عدد من المشاركين بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب مع اهمية مراعاة التمثيل العادل للسكان وتقسيم الدوائر وكذلك زيادة أعضاء مجلس الشيوخ ، مشيرا إلي أن هذه الموافقة سوف تتيح الفرصة من اجل الاستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ .

الجدير بالذكر ان حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب كان قد عقد اللقاء المفتوح بين رئيس الحزب وقياداته مع الاعضاء والكوادر في الامانات المركزية والفرعية لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالمستقبل السياسي للحزب في ضوء جلسات الحوار الوطني وما يشهده من نقاش مفتوح حول كثير من القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية .

واستعرض الاجتماع جهود الحزب ومشاركاته السابقة في جلسات الحوار الوطني وما قدمه من رؤي ومقترحات ودراسات وما عقده من ندوات وورش عمل فى العديد من الامانات وللجان لاستعراض ما تواجهه مصر من تحديات وهموم وادوات واليات حل المشاكل واكدت المناقشات علي ان مصر لديها الكثير من الخبراء الذي يعملون فى مؤسسات واجهزة الدولة الامر الذي يمكنهم من تقديم رؤي واقعية قابلة للتنفيذ يمكن من خلالها حل كافة المشكلات التى تواجه البلاد .

واوضحت المناقشات ان الآمال معقودة على ما سينجم عن الحوار الوطنى من توصيات وقرارات تستهدف تقديم اقتراحات واقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع بما يخرج بنا من دائرة الخطر الاقتصادية التي تمر بها الدولة في ظل اوضاع عالمية صعبة وتقلبات دولية غير مستقرة ومحيط دولي ملتهب بالاحداث والحروب والنزعات والخلافات بين كبار الدول.

لجنة مباشرة الحقوق السياسية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ حزب الحركة الوطنية المصرية جلسات الحوار الوطني ورش عمل

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