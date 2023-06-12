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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيمن عاشور يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، بقاعة اجتماعات جامعة القاهرة.

وفي بداية الاجتماع، هنأ المجلس الدكتور حمدي حسين لتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر متمنيًا له المزيد من التقدم والازدهار، كما قدم المجلس الشكر للدكتور/ محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وللدكتور/ جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب على استضافة الجامعة لفعاليات الاجتماع.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعي بين طلاب الجامعات بخطورة تعاطي المخدرات، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الحرم الجامعي.

كما ناقش المجلس جهود الاستعداد لفترة تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2023/2024.

أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها تنفيذ "ملتقى إبداع (5)" بكلية التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والمقترح انعقاده في الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام الجامعي 2023/2024 .

كما أحيط المجلس علمًا بالتقرير المرحلي لتنفيذ المقترح الزمني للمسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان على أن يكون العرض وحفل الختام شهر يوليو القادم.

1اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب
1اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب
اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب
اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب
المجلس الاعلى للجامعات الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور مصطفى رفعت نواب رؤساء الجامعات Jobs Education

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