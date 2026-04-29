منافس شرس لسامسونج.. أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

تشير التقارير إلى أن سلسلة هواتف Oppo Find X10 من الجيل القادم قد تضم ثلاثة طرازات، وهي X10 وX10 Pro وX10 Pro Max. وبينما يُتوقع إطلاق هذه الأجهزة في الصين في أكتوبر، قد يُكشف النقاب عن X10 Ultra في النصف الأول من عام 2027.

واليوم، كشفت التسريبات عن تفاصيل رئيسية حول هاتف X10 القياسي.

مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 10

كشف تسريب جديد من موقع Digital Chat Station عن تفاصيل مبكرة حول الكاميرا لما يبدو أنه هاتف Oppo Find X10 القادم الذي يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9-series من الجيل التالي.

أما عن مواصفات التصوير فيأتي الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/1.4 بوصة. ومن المتوقع إن يخضع الهاتف لاختبارات مقارنة (A/B) لإعداد كاميرا التقريب البصري (3x) المزودة بمنظار بيريسكوب و كاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر 1/1.56 بوصة، بينما تختبر نسخة أخرى حلاً جديداً لكاميرا بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مزودة بمستشعر 1/2 بوصة. وأضاف المصدر أن إعداد كاميرا البيريسكوب ذات المستشعر الكبير بدقة 200 ميجابكسل يعتمد على حل سامسونج HP5 القديم الذي يخضع حالياً للتقييم، في حين أن خيار 64 ميجابكسل يُوصف بأنه حل أحدث يتم اختباره داخلياً.

ميزات هاتف أوبو فايند إكس 10

ميزات هاتف أوبو فايند إكس 10

تشير التسريبات إلى أن شركة أوبو لا تزال تدرس خيار استخدام كاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل أو إعداد كاميرا واحدة أحدث بدقة 200 ميجابكسل

في الوقت نفسه،أشارت التسريبات إلى أن هاتف Oppo Find X10 سيأتي بشاشة مسطحة بمعدل تحديث 165 هرتز ودعم دقة 1.5K. ومن المتوقع أيضاً أن يحتوي على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير تقريباً .

بينما يدّعي المُسرّب أن الجهاز سيحتوي على كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، إلا أن هذه المعلومة تبدو قديمة بعض الشيء، وفقًا لموقع Digital Chat Station، قد تتضمن الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل أو 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

كشفت تقارير سابقة أن الجهاز قد يعمل بمعالج Dimensity 9500+ الجديد بتقنية 3 نانومتر، وقد يأتي بشاشة قياسها 6.59 بوصة . ومن المتوقع أيضاً أن يعمل بنظام Android 17 مع واجهة ColorOS 17.