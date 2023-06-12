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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: تشغيل بئر فرح في منطقة مليحة بالصحراء الغربية بالطاقة الشمسية

صدى البلد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الانتهاء من تشغيل بئر فرح فى منطقة مليحة بالصحراء الغربية بالطاقة الشمسية، حيث نجحت شركة تنمية للبترول فى تنفيذ تجربة متكاملة بالتعاون مع شركات عالمية رائدة فى هذا المجال.

 

وأشرف فريق عمل شركة تنمية على التصميم والتنفيذ، والمتابعة فى الحقول للوصول إلى أفضل النتائج، وبناءً على نجاح تلك التجربة، فقد تم التواصل مع معظم شركات القطاع للاستفادة من هذه التجربة الرائدة.

 

يأتى ذلك فى إطار تحقيق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، فى التحول الطاقى والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقليل الانبعاثات فى ظل النجاح الذى حققته مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ.

البترول الانبعاثات الثروة المعدنية الصحراء الغربية الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة تنظيم مؤتمر المناخ تقليل الانبعاثات

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