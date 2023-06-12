بسبب خضوعه للعلاج.. بايدن يؤجل اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الاجتماع المقرر بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبرج، تم تأجيله إلى يوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيخضع للعلاج في جذور الأسنان بعد شعورة بألم شديد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الطبيب كيفن أوكونور، الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بايدن يعاني من ألم في الأسنان.

وقال أوكونور، إن “بايدن اشتكى من ألم في الأسنان، صباح الإثنين، وأظهرت الأشعة السينية أن المشكلة كانت في الفك الأيمن السفلي، وأجرى الأطباء إجراء طبيا تحمله الرئيس بشكل جيد”، مشيرا إلي “عدم وقوع أي مضاعفات”.

وأضاف أوكونور أن “بايدن لا يزال يشعر بعدم الراحة، وسيتم الانتهاء من العلاج خلال النهار”.