الحكم على بريطاني أنهى حياة طليقته بمأساوية لسبب صادم

حكمت محكمة ساوثوارك كراون البريطانية بالسجن لمدة 33 عاما على زوج يبلغ من العمر 41 عاما أنهى حياة طليقته بمأساوية بينما كان أطفالهما في المدرسة.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، أنهي الزوج حياة طليقته وسرق مجوهراتها وبطاقتها المصرفية حيث تحتوي على 800 جنيه إسترليني.

سبب الجريمة

ويرجع سبب قيام الزوج بإنهاء حياة طليقته في منزلهما في بيثنال جرين، شرق لندن في مارس 2022 والحكم عليه بالسجن خلال الساعات الماضية “إدمانه على المخدرات”.

وكان الزوج السابق هو المشبه الرئيسي في القضية حيث اعتاد السرقة من زوجته السابقة لتمويل تعاطي المخدرات علما بإن تحليل الطب الشرعي للدوائر التلفزيونية المغلقة والأدلة المادية الأخرى ساعد المحققين في القبض عليه وتقديمه للعدالة.

الزوجة السابقة المقتولة