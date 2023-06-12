عقيلة صالح: مصلحة ليبيا ووحدتها أهم من القوانين

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه في حال وجود أي خلل يؤثر على عملية الانتخابات لابد من مواجهته، لافتا إلى ان الانتخابات هدفها الاستقرار والسيطرة على البلاد وضمان حرية الناس، وأسوء شيء في ليبيا الآن هو إجراء انتخابات قد تفشل وسيكون ذلك السيناريو الأسوأ.

وأوضح «صالح» خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب قام بما عليه من قاعدة دستورية، وتكليف لجنة 6+6، والقوانين صادرة وموجودة بالفعل، مضيفا أن مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى وأهم من القوانين، وبعد الانتخابات يتولى الرئيس تشكيل الحكومة.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أنه يجب أن يتكاتف الجميع لانتخاب رئيس ثم وضع التشريعات من خلال مجلس النواب، وعقد المصالحة وتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الديمقراطية تريد القبول من الشعب الليبي بأكمله، ونؤكد أن مزدوج الجنسية لن يكون رئيسا للبلاد قبل فوزه بالرئاسة.