إسعاف طالب ونقله إلى المستشفى بامتحانات الثانوية الأزهرية في قنا

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الإستاتيكا، اليوم الإثنين، وسط ارتياح واطمئنان بالامتحان، حيث عبر الطلاب عن رضاهم بامتحان الاستاتيكا، وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وأفادت الغرفة أنه تم إسعاف طالب بلجنة بنين فرشوط بمنطقة قنا الأزهرية أثناء امتحان مادة الاستاتيكا، وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقله إلى المستشفى وجارٍ للاطمئنان عليه.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجنتي بنين السلام، وفتيات السلام النموذجي لمنطقة القاهرة الأزهرية والتي تضمن ست معاهد، كما حرص على متابعة امتحانات الشفوي والتأكد من عمل منظومة الامتحانات الشفوية، في حين تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق والخدمات، لجنة فتيات القدس ، التابعة لمنطقة الجيزة الأزهرية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

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