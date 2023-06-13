نشأت الديهي: 11 مليار جنيه إجمالي خسائر المترو العام الماضي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن خسائر الهيئة القومية للإنفاق قدرت بـ11 مليار جنيه العام الماضي، أي بمقدار 33 مليون جنيه يوميًا، معقبًا: "يعني كل ساعة الدولة بتخسر أكثر من مليون جنيه" .

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن خسائر السكة الحديد قدرت بـ3 مليار سنويًا ، مستطردًا : "الخسائر التي تحدث من السكة الحديد والمترو مهولة جدًا، ويجب سد الفجوة ما بين المصروفات والإيرادات على الأقل ، مش لازم نكسب".

وتابع ان أن خسائر الهيئة الوطنية للإعلام قدرت بـ12 مليار جنيه، متابعًا: "الإعلام بيخسر في كل مكان، مفيش إعلام أو صحافة بتكسب في العالم، الإعلام مشروع غير مربح في كل دول العالم، الإعلام ليس رفاهية، ولكنه ضرورة حياة للحياة الشعوب، ولكن هناك ضرورة لإعادة هيكلته لتقليل التكلفة".

ولفت إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط اكد على وجود عدد كبير من المبادرات لدعم الصناعات، مثل مبادرة دعم السيارات بنصف مليار جنيه، معقبًا: "المبلغ المخصص لدعم صناعة السيارات قليل جدًا، ده احنا كده مش مكملين 25 مليون دولار".

وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن عدم إعداد مشروعات جديدة بسبب الظروف الاقتصادية، وستعمل الدولة على استكمال المشروعات القائمة التي نفذت بنسبة 70%".