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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يقدم تغطية تاريخية لتدريب وحوش الصاعقة المصرية..ويصفق لهم على الهواء

قائد قوات الصاعقة
قائد قوات الصاعقة وأحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من داخل مقر قوات الصاعقة المصرية، والتقى الإعلامي أحمد موسى، باللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة خلال الحلقة.

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وقدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية تاريخية لتدريب وحوش الصاعقة المصرية وسط طلقات الرصاص الحي، وصفق لهم على الهواء.

واستعرض اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ميدان الرماية بعد المجهود بمدرسة الصاعقة وهي الوحدة المنوطة بتدريب وتأهيل الضباط والصف والجنود.

 

وقال اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة ميدان الرماية بعد المجهود يتم فيه الرماية على الأهداف المختلفة بعد بذل المجهود لاختبار قدرة الفرد على الثبات الإنفعالي".
 


وأوضح اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة: "كل الذخيرة المستخدمة ذخيرة حية يتم الضرب على أشكال من المعدن لكي يكون فيها نوع من الواقعية".

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