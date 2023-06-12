أبو الفتوح: فرد الصاعقة يفدي الوطن بروحه.. و"مينفعش يكلف بمهمة ومتحصلش"

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من داخل مقر قوات الصاعقة المصرية، والتقى موسى، باللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة خلال الحلقة.



وقال اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع طلب الاستمرار في الحرب على الإرهاب".

وأضاف: "نغرس في فرد قوات الصاعقة من البداية أنه فدائي وشجاع وجسور"، معقبا: "فرد الصاعقة يفدي الوطن بروحه ومينفعش يكلف بمهمة ومتحصلش".

وتابع: "القائد في قوات الصاعقة يلعب دورا كبيرا في زرع الشجاعة في نفوس رجاله"، مضيفا: "قوات الصاعقة رجال يتميزون بالشجاعة والفداء".