ميزة فائقة من آبل لمنع تتبع الإعلانات للمستخدمين .. تفاصيل

يبدو أن نظام التشغيل الجديد iOS 17 الخاص بهواتف آيفون، والذي أعلنت عنه شركة آبل الأمريكية في مؤتمرها السنوي للمطورين Apple WWDC 2023 ، سيمنح المستخدمين تغييرا جذريا مع عدد من الميزات الفائقة أبرزها ميزة لمنع الإعلانات من تتبع المستخدمين.

وبحسب موقع TechRadar فإن الميزة ستمنع منع تعقب المستخدمين عبر الإنترنت، حيث سيتم غلق التصفح الخاص في سفاري Safari تلقائيًا عندما لا يكون قيد الاستخدام لمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى البيانات التي يحتمل أن تكون حساسة وسرية.

وتقدم ميزة القفل التلقائي في متصفح سفاري حماية متقدمة للتتبع وبصمات الأصابع حيث تساعد في منع مواقع الويب من تتبع الهاتف أو التعرف عليه باستخدام تقنيات متقدمة.



وتقول شركة آبل أن الميزة توفر لتحكم المحسّن في الامتدادات ليتم إيقاف تشغيل الإضافات مع الوصول إلى موقع الويب افتراضيًا، كما يمكن تشغيلها لاحقًا في إعدادات سفاري.

وتمنح الميزة المستخدمين أيضا إزالة معلومات تتبع المستخدم المضمنة في عناوين URL ، وتحديدًا من الروابط المشتركة في البريد والرسائل وتلك التي تم عرضها في استخدام التصفح الخاص.



وستوفر شركة آبل نظام التشغيل iOS 17 سيحتاجون إلى استخدام سلسلة هواتف iPhone XS أو هواتف أحدث لتكون متوافقة مع متطلبات النظام الجديد، وأيضا الحصول على ميزاته.