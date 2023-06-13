أخبار التعليم| الوزارة تنفي تسريب أسئلة الاقتصاد والإحصاء قبل توزيعها بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان تنظم مؤتمر «أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية» في سبتمبر

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال، بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا"، يومي 13 و14 سبتمبر المقبل.

جامعة القاهرة تعلن بدء مقابلات المرشحين لشغل منصب عميد كلية الإعلام

أعلنت جامعة القاهرة عن مواعيد بدء مقابلات المرشحين لشغل منصب عميد كلية الإعلام .

أبرز التعليمات بشأن متطلبات التخرج بكلية البنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس تعليمات عامة لطالبات الفرقة الرابعة التعليم المدمج برنامج رياض الأطفال و برنامج العلوم العربية والإسلامية الفصل الثانى بشأن متطلبات التخرج.

اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي للطب النفسي بطب عين شمس

ينظم قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس و بالتعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي للبحوث النفسية والتدريب بالتعاون مع مركز عكاشة للطب النفسي المؤتمر الدولي الثامن عشر للطب النفسي والدولي السادس لطب نفس الأطفال والمراهقين فى الفترة من ١٣-١٥ يونيو ، تحت عنوان " التشخيص الخاطئ في الطب النفسي و آثاره "

التعليم تنفي تسريب أسئلة الاقتصاد والإحصاء قبل توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023

زعمت عدد من جروبات الغش على تليجرام، تسريب أسئلة امتحاني الاقتصاد والإحصاء، قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تتابع نقل أسئلة امتحاني الاقتصاد والإحصاء إلى اللجان

تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، عملية نقل صناديق أوراق أسئلة امتحاني الاقتصاد والإحصاء، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، الموجودة على مستوى الجمهورية.