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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السنهوري: الرئيس السيسي وجه بنقل مقابر الخالدين إستجابة للرأي العام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال عادل السنهوري الكاتب الصحفي ، إن  الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.

وأضاف السنهوري، خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية ببرنامج صباح الورد، أن القرار يتتضمن أيضاً متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

وأضاف أن الرئيس وجه  بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء،  والتي تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية؛ لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023، يأتي ذلك انطلاقًا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق.

وردا على المشككين والمزايدين

وتابع أن مقابر الخالدين ستتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

التعامل التاريخي أعمال الفنية الرئيس عبدالفتاح السيس المقابر بمنطقة السيدة نفيسة التاريخية

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