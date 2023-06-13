غضب في بريطانيا بعد الحكم بسجن امرأة بسبب الإجهاض

استشاط البريطانيون غضبًا بعد الاعلان عن الحكم قضائيًا على امرأة بالسجن لأكثر من عامين لشرائها عقاقير للحث على الإجهاض بعد استنزافها للحد القانوني المسموح به في بريطانيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء.

استقبلت أم لثلاثة أطفال الدواء بموجب مخطط "الحبوب بالبريد"، والذي تم تقديمه أثناء جائحة كوفيد للحمل غير المرغوب فيه حتى 10 أسابيع، بعد استشارة طبية عن بعد.

قال ممثلو الادعاء إن المرأة ضللت عن قصد الخدمة الاستشارية البريطانية للحمل بقولها إنها كانت أقل من 10 أسابيع، عندما اعتقدت أنها كانت حاملاً في حوالي 28 أسبوعًا.

خلص الأطباء في وقت لاحق إلى أن الجنين كان من 32 إلى 34 أسبوعًا من الحمل (بين سبعة وثمانية أشهر) وقت الإنهاء.

في إنجلترا واسكتلندا وويلز، يكون الإجهاض قانونيًا بشكل عام لمدة تصل إلى 24 أسبوعًا ولكن يتم إجراؤه في مستشفى أو عيادة بعد 10 أسابيع.

اعترفت المرأة البالغة من العمر 44 عامًا بأنها مذنبة في مارس الماضي بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص، وهو تشريع يعود تاريخه إلى عام 186 ، وستقضي نصف مدة عقوبتها البالغة 28 شهرًا في الحجز والباقي بموجب ترخيص. في الأصل، كانت قد دفعت ببراءتها من تهمة جريمة قتل الأطفال.

قال القاضي في القضية إن المرأة شعرت "بالندم العميق والصادق" وشعرت بالذنب وابتليت بالكوابيس من أفعالها.

وأضاف أنه إذا اعترفت المرأة بالذنب في أقرب فرصة أمام محكمة الصلح، لكان من الممكن تعليق عقوبة السجن.

ارتفع عدد النساء والفتيات اللائي يواجهن تحقيقات الشرطة وتهديدًا بالسجن مدى الحياة بموجب قوانين الإجهاض الحالية خلال السنوات الثلاث الماضية.

في عام 2022، أبلغ فريقها الطبي الشرطة عن امرأة استخدمت دواء الإجهاض في محاولة فاشلة لإنهاء حملها.

وأضاف القاضي إنه لا توجد مبادئ توجيهية للعقوبة على الجريمة، لكن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن مدى الحياة.