محافظ قنا يطمئن على مصابى حريق إحدى محطات الوقود ويزورهم بالمستشفى الجامعى

توجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إلى مستشفى الجامعة للطوارئ، للاطمئنان علي الحالة الصحية لسائق وعامل، أصيبوا في موقع حريق محطة وقود بالمعنا.

ورافق المحافظ الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حجاج منصور، مدير عام المستشفيات الجامعية، وأحمد عبد الخالق، مدير إدارة الأزمات وعدد من القيادات التنفيذية.

واطمئن محافظ قنا ، على الحالة الصحية للمصابين بالحادث، حيث تم إجراء الفحوصات وتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، موجهاً بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين طوال مدة إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج لحين تماثلهم للشفاء.

وأشاد محافظ قنا ، بالموقف البطولي لسائق سيارة الوقود التي اشتعلت بها النيران، أثناء تفريغ الوقود، لقيامه بنقل السيارة فور ملاحظته اشتعال النيران بها خارج محطة الوقود مما أدى إلى الحد من اشتعال النيران بالمحطة والحفاظ على أرواح المواطنين.

و أوضح محافظ قنا ، أن ما قام به هذا السائق يُعد مثلاً يحتذى به فى التضحية من أجل الآخرين.



