رئيس الوزراء: الشركات المصرية منفتحة على نقل خبراتها بمجال إعادة الإعمار للعراق

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشركات المصرية ستكون منفتحة على نقل خبراتها فى مجال التنمية وإعادة الإعمار للعراق، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا الدخول في شراكات مع شركات عراقية لنقل هذه الخبرات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء اليوم، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني: “الجلسة اليوم تطرقت للعديد من موضوعات التعاون والتي تم التوافق عليها.. وكلها تتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري وعملية تعزيز التعاون فى مجال الربط الكهربائي والإسكان والسياحة والشباب والرياضة وكلها كانت موضوعات حظينا جميعا برؤيتها”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “ناقشنا أوجه التعاون الثلاثي التي تربط مصر والعراق والأردن وهناك تأكيد بتفعيل هذا الموضوع.. شرفنا بأن نكون موجودين فى حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. الذى أكد على مدي عمق الروابط التاريخية التي تربط بين مصر والعراق ووقوف مصر بالكامل فى كل الخطوات الكبيرة التي تقوم بها العراق لضحر الإرهاب”.