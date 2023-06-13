نهاية الهيمنة.. الخزانة الأمريكية تفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية تحفز الدول على البحث عن أدوات تسوية بديلة لـ الدولار الأمريكي.

وقالت يلين، في جلسة استماع في اللجنة المالية بمجلس النواب الأمريكي: "صحيح أننا عندما نفرض عقوبات، فإن الدول التي قد تصبح موضوع هذه العقوبات هي الدافع للبحث عن أدوات أخرى غير الدولار للتسويات".

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنه “لا توجد اليوم بالنسبة لمعظم الدول طرق مهمة للتحايل على استخدام الدولار كعملة احتياطية عالمية”.

وفي وقت سابق، قال موقع “ريداكتيد نيوز“ الأمريكي، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جانب حلفاء روسيا، وجه ضربة قوية للسياسة الأمريكية وهيمنتها العالمية.

وحسب “ريداكتيد نيوز“، أوضح الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، أن "ما يحدث في الولايات المتحدة هو في الواقع أسوأ مما كنا نظن. إذا كانت الأرض رقعة شطرنج سياسية عملاقة، فإن روسيا والصين قد وضعتا الولايات المتحدة تحت السيطرة… ربما ستفهمني بشكل أفضل إذا قلت إن الولايات المتحدة تفعل شيئا مثل إعادة ترتيب كراسي الاستلقاء على تيتانيك… أفعالهم لن تغير أي شيء".

وأشار موريس، إلي أن “روسيا، جنبا إلى جنب مع الصين، وجهت عددا من الضربات إلى أولوية الولايات المتحدة: نفوذ كلا البلدين أصبح أقوى في الشرق الأوسط، في حين أن نفوذ واشنطن يضعف، وسياسة البيت الأبيض لعزل دول هذه المنطقة تنهار”.

إنهاء هيمنة الدولار الأمريكي

وأضاف: “ستقوم الصين ببناء قاعدة عسكرية في كوبا بجانب أمريكا، والمبادرات المالية لـ روسيا ودول بريكس تنهي الهيمنة العالمية لـ الدولار الأمريكي”.