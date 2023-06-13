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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير التموين لرويترز: الاستغناء عن الدولار في التبادل التجاري مع بعض الدول

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن مصر تعتزم التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة المتبادلة مع العديد من الدول الأعضاء في الكتلة الاقتصادية لمجموعة بريكس.

وأضاف مصيلحي لوكالة “رويترز” للأنباء، أن مصر تسعى إلى استخدام العملات المحلية لدفع ثمن وارداتها من الهند والصين وروسيا، الأعضاء الرئيسيين في مجموعة بريكس، التي تضم أيضًا البرازيل وجنوب إفريقيا.

وتابع مصيلحي: “لم يتم تنفيذ أي شيء من هذا القبيل ولكن هناك مناقشات حتى نتمكن من التجارة بالعملات المحلية لدول مثل الهند أو روسيا أو الصين”.

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وتشكل مجموعة بريكس 40٪ من سكان العالم وحوالي ثلث الاقتصاد العالمي.

وتفوق أعضاء “مجموعة بريكس” مؤخرًا على مجموعة السبع من حيث النمو الاقتصادي.

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