النائب أحمد السجيني لحائزي الكلاب: لا تحمل نفسك مسئولية قانونية

علق أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الاعتراضات من قبل حائزي الكلاب على محظورات الحيازة في قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.قائلاً: " الموضوع حساس لانه به فريقين والغالبية العظمى ممن يمثلون نسبة 99.9% من عموم الشعب غير حائزي الكلاب، وقطاع ضيق جداً لديهم كلاب وهؤلاء يعتبرون شريح ضيقة، والتي تعتبر أن هذه الحيوانات شأنها شأن أطفالها ولايتقبل فكرة تسليم الكلب خلال 21 يوماً.





وأضاف “أحمد السجيني” خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" الجيران غير المقتنين للكلاب أصبح لديهم إنزعاج شديد، متابعا:" الناس خايفة تعدي بسبب الكلاب المتواجدة لدي الجيران".



وأكمل:" حائزي الكلاب أصبح لديهم حالة من التبلد في التعامل مع جيرانهم، متابعا:"لو جاره اتعض مش هتنفعه كلمة أنا أسف ".



وأشار إلى أنه سيتم إجراء اجتماع بحضور نائب وزير الزراعة وممثلين عن جمعيات حقوق الحيوان وكافة الأطراف للتفاهم، ووضع أطر من التراضي في ألية تحديد صنوف الحيوانات الخطرة.





وأكد على أن القانون سينفذ بعد نشر لائحته التنفيذية وليس بعد 21 يوماً وأنه فور إنفاذ القانون سيكون لزاماً تسليم الكلاب خلال شهر من نشر اللائحة، وأوجه رسالة لحائزي الحيوانات : لا تحمل نفسك مسؤولية قانونية لان تطبيق القانون سيكون جاداً وستتحمل عقوبات وجزءات ".



