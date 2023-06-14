ندوات تعريفية بسيناء حول مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية



تشارك مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، في الندوات التعريفية بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ،و تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ .

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية الشباب والرياضة ، أن المبادرة تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، والتي تم اطلاقها اول ابريل الماضي، حيث يستمر التسجيل أمام الشباب من الجنسين بمختلف مراكز المحافظ حتى ٣٠ يونيو المقبل .

حيث يتابع تنفيذ الندوات اماني عبد العظيم غريب مدير إدارة تمكين الشباب ومحمود متولي البراوي منسق عام مبادرة طور وغير.



حياة افضل:

وقد استقبلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية "خطوة نحو حياة أفضل" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،واللواء محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ .،وذلك بحضور ٤٠٠ من الشباب.



