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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يونس مخيون: بلطجية اعترضوا طريقي لمنعي من حضور اجتماع 3 يوليو

الدكتور يونس مخيون، رئيس
الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه حين همّ بالذهاب للمشاركة في اجتماع 3 يوليو 2013 اعترضه وقتها مجموعة من البلطجية قاموا بإغلاق طريق بركة السبع، الأمر الذي دعاه إلى العودة مرة أخرى؛ لوجود سيارة محطمة أمام عينيه.

 

وأضاف مخيون، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي  الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه أكمل طريقه للقاهرة من خلال طريق السويس، لأنه مؤمّن من قبل القوات المسلحة وحضر بدلًا عنه المهندس جلال الملا، وكان يتابع معه أولاً بأول.

 

 محمد مرسي

 

وتابع أنه كان هناك اقتراح خلال الاجتماع أن يعطوا لمحمد مرسي فرصة أخيرة وأن يتحدث معه البعض ووزير الدفاع وقتها الفريق عبدالفتاح السيسي لم يعترض، لكن كل الحضور رفضوا وما استشعرناه أن محمد مرسي انتهى ولم يعد موجودًا بالسلطة مؤكدًا أنهم أخدوا القرار بالمشاركة لأن الوضع كان خطيرًا وكنا في مفترق طرق.

يونس مخيون حزب النور محمد الباز محمد مرسي برنامج الشاهد

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