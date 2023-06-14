أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر تدعم أمن العراق واستقراره

أخبار مصر.. أكد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي خلال لقاء محمد شياع السوداني: مصر تدعم أمن العراق واستقراره

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى

مدبولي: توافق مصري عراقي على تسهيل عمل القطاع الخاص ومضاعفة حجم التجارة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري -العراقي، وذلك بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق.

رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان توقيع 11 وثيقة تعاون بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

بمليارات الدولارات.. وزير الكهرباء يعلن تفاصيل جديدة عن مشروع ضخم مع السعودية

أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر المرقبي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بـ مشروع ضخم مع السعودية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر .. واستقبالهم 24 يونيو

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023، والتى سيتم استقبالهم اعتبارًا من 24/ 06/ 2023، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

أبو العينين في كلمته بالحوار الوطني: مصر مؤهلة لعمل عظيم.. ونحتاج إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وقوانين لجذب جيل جديد من الاستثمار

أعرب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن تقديره لإدارة مجلس الحوار الوطني، فيما يقدمونه من جهود من أجل الخروج بحصيلة نقاشية تكون زخرا لتطوير الرؤية المستقبلية لمصر.

قبل عيد الأضحي.. حديقة الحيوان تكشف آخر استعداداتها

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى من خلال عدة إجراءات، وذلك لاستقبال الزائرين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء كل يوم خلال أيام العيد

وزير الري: تنفيذ 75 بئرا جوفيا و7 سدود لحصاد مياه الأمطار

على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري نظيره الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وزير الري: الإسراع في حفر 12 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية بالكونغو

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لونجو مالوتشى ممثل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لدولة الكونغو الديمقراطية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير التجارة العراقي: توجيهات بتعزيز وفتح المجال أمام المستثمرين خاصة من مصر

أعرب أثير داوود الغريري، وزير التجارة العراقي، خلال فعاليات منتدى رجال الاعمال المصري العراقي، الذي عُقد اليوم برئاسة رئيسي وزراء مصر والعراق، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

"القابضة للكهرباء": تنفيذ استثمارات بـ35.3 مليار جنيه خلال العام الماضي

انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022/2023.

حقيقة ضعف إقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ضعف إقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق، جملة يبحث عنها جميع أصحاب المعاشات وأسرهم، كما يتساءل الكثيرون هل سيتم صرف المعاشات قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك أم بعدها.

متحدث "الخارجية": مصر استقبلت أكثر من 200 ألف سوداني منذ بدء النزاع

أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ بدء النزاع وتستمر في جهودها الرائدة في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين.

التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظات

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، تفويج رحلات حجاج الجمعيات الأهلية من مطار القاهرة، حيث يغادر اليوم من مطار القاهرة الدولى حجاج محافظات دمياط والغربية والبحيرة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2023| حقيقة الزيادة الجديدة

موعد صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من معاش تكافل و كرامة عن شهر يونيو 2023، ينتظره جميع المستفيدين من الدعم النقدي الشهري .

السوداني في القاهرة.. مصر والعراق يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، لافتا إلى أن زيارته لمصر في ثاني زيارته له خلال 3 سنوات تعكس اهتمام التعاون بين البلدين

نقل الكهرباء : خطة استثمارية خلال عام بـ 23 مليار جنيه

انعقدت صباح اليوم الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2023/2024.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير الري: إنشاء محطات مياه شرب و4 سدود لحصاد الأمطار بجنوب السودان

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري نظيره بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كبير الأثريين: مقبرة الخالدين ستطل على العالم بـ الفنون والثقافة

قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن “فكرة مقبرة الخالدين تعد تقديرا وتعظيما لرموز مصر وأبنائها، لافتا إلى أنها مطبقة في عدة دول، منها اليونان

الحوار الوطني.. البحوث الزراعية: نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة لكن القمح صعب

قدم محمد سليمان رئيس معهد البحوث الزراعية ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته إلى مبادرة الحوار الوطني من أجل تحديد أولويات الوطن خلال الفترة المقبلة مقدما الشكر أيضا إلى إدارة الحوار الوطني لدورهم الكبير في خروجه بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية