السوداني في القاهرة.. مصر والعراق يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، لافتا إلى أن زيارته لمصر في ثاني زيارته له خلال 3 سنوات تعكس اهتمام التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات تاريخية منذ 6 آلاف عام بين مصر والعراق.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك على هامش انعقاد اللجنة الثنائية بين مصر والعراق أن اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت منذ قليل، ناقشت عددا من ملفات التعاون بين البلدين .

زيادة حجم التبادل التجاري

وأشار مدبولي إلى أن جلسة المباحثات اليوم، ناقشت زيادة حجم التبادل التجاري والربط التجاري والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والتعاون الثباتي بين مصر والعراق والأردن .