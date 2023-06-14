ضياء رشوان: تحديد عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يقترن بـ «النظام الانتخابي»|فيديو

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور وضح الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومجلس الشيوخ الحد الأدنى فيه 300 عضو والنواب ‫450 عضوًا.

وتابع ضياء رشوان خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز" أن الآراء كانت متعددة لكن كان هناك اتجاه رئيسي وهو زيادة عدد أعضاء المجلسين وكان هناك رأي آخر أن عدد الأعضاء لا يزيد كثيرًا ولكن هذا الرأي كان من عدد قليل من المشاركين.

العدد مرتبط بالنظام الانتخابي

وأضاف أن الأرجح والمقترح النهائي أن العدد سوف يزيد، مؤكدًا أن العدد أيضًا مرتبط بالنظام الانتخابي، والدستور اشترط أيضًا التمثيل المتناسب.