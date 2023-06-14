ملك موسى: طارق حامد يرفض التعامل مع إدارة الزمالك ومحمود حمادة بالسعودية

أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لن يعود إلى الزمالك بالموسم الجديد.

وتابعت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك مشاكل بين اللاعب والإدارة الحالية، ولن يعود مرة أخرى".

وأضافت ملك موسى: "ما يخص محمود حمادة لاعب وسط فاركو المهتم به الزمالك، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الدوري السعودي بالموسم المقبل".

واختتمت: "إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي هدفه الأول هو الاستمرار في أوروبا، ولكنه يملك عرض من الأهلي ورحب بالفعل، ولكن ورقة الأحمر ستكون آخر خياراته".