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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أعدد ضحايا إطلاق نار في اليابان إلى قتيلين وجريح

الجنود اليابانيون
الجنود اليابانيون

ارتفع عدد ضحايا إطلاق نار في ميدان رماية للجيش الياباني إلى قتيلين وجريح، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وكشفت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه" في وقت سابق، أن العديد من أفراد قوة الدفاع الذاتي اليابانية أصيبوا في إطلاق نار من بندقية آلية في ميدان رماية عسكري في مدينة جيفو بوسط اليابان.

وذكرت الهيئة نقلاً عن مصادر مجهولة أن شخصًا أطلق النار وأصاب 3 أشخاص على الأقل بجروح، موضحة أن مستوى إصاباتهم غير معروف.

ولفتت إلى أنه لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، موضحة أنه تم القبض على جندي مراهق.

ويعد إطلاق النار نادرًا للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لرقابة صارمة ويجب على أي شخص يسعى لامتلاك سلاح أن يخضع لعملية تدقيق صارمة.

اطلاق نار ميدان رماية للجيش الياباني اليابان الإذاعة والتلفزيون

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