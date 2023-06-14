بايدن يبحث مع ينس ستولتنبرج تداعيات الحرب الروسية على الأمن عبر المحيط الأطلسي

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن عبر المحيط الأطلسي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز ردع الناتو ودفاعه.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ خلال لقائهما لمناقشة الاستعدادات اللازمة لقمة الناتو المزمع انعقادها يومي 11 و12 يوليو القادم في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس.

ورحب القادة بالدعم الذي يقدمه الحلفاء والشركاء على المستوى الثنائي لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة التدخل الروسي.

كما ناقشا حاجة الحلفاء إلى البناء على تعهد الاستثمار الدفاعي لقمة ويلز لعام 2014.

وجدد بايدن وستولتنبرج خلال لقائهما رغبتهما المشتركة في الترحيب بالسويد في الحلف في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه إلى استضافة حلفاء الناتو في واشنطن العاصمة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو 2024 للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لحلف الناتو.