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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنس: لا أستطيع الدفاع عن ترامب

ترامب وبنس في وقت
ترامب وبنس في وقت سابق

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس في مقابلة إنه لا يستطيع الدفاع عن  الرئيس السابق، دونالد ترامب،  وفق ما ذكرت شبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية.

بعد قراءة لائحة الاتهام ، وصف بنس المزاعم الموجهة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب بأنها "خطيرة للغاية" في حوار مع صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال بنس: "بصفتي والد ووالدة لرجلين يخدمان حاليًا في القوات المسلحة للولايات المتحدة، فلن أخفف أبدًا من المخاوف بشأن التعامل مع المواد السرية". 
وتابع "لا يمكنني الدفاع عن ذلك هنا، لكن الرئيس من حقه أن يتكلم في المحكمة".
وسبق ان قال بنس، إن الرئيس السابق دونالد ترامب أخطأ في 6 يناير 2021 يوم اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وتحدى بنس، الذي خدم دونالد ترامب بولاء لا يتزعزع لكنه انقلب عليه لاحقًا بعد هجوم 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، رئيسه السابق رسميًا على ترشيح الحزب الجمهوري.

وانضم بنس إلى ساحة مزدحمة من المرشحين الجمهوريين الذين يتحدون ترامب في ترشيح الحزب للرئاسة، حيث دخل حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي السباق.

وقال بنس في فيديو حملته الانتخابية: “سأظل دائمًا فخورًا بالتقدم الذي أحرزناه معًا من أجل أمريكا أقوى وأكثر ازدهارًا”، منتقدًا الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، لكنه لم يذكر ترامب بالاسم مطلقًا.

 

 

 

6 يناير اقتحام الكونجرس الأمريكي 2021 اقتحام الكونجرس الحزب الجمهوري الجمهوريين الرئيس الأمريكي السابق الرئيس السابق دونالد ترامب الكونجرس القوات المسلحة المرشحين الجمهوريين ترامب صحيفة وول ستريت جورنال لائحة الاتهام

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