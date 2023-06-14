توفير كبير.. خصومات هائلة على سلسلة آبل iPhone 14

أطلقت بعض مواقع التجارة الألكترونية، عمليات بيع جديدة لأحدث الهواتف الذكية الرائدة بالسوق، والتي تقدم من خلالها خصومات كبيرة على أجهزة iPhone الشهيرة، وستستمر عملية البيع لمدة أسبوع كامل، ويمكن للمهتمين بشراء طرازات سلسلة iPhone 14 الجديدة بسعر أكثر ملاءمة للميزانية زيارة الموقع الإلكتروني والاستفادة من العرض.

وتشمل عملية البيع خصومات ثابتة على أجهزة آيفون الجديدة من آبل، لذلك سنستعرض فيما يلي بعض العروض المخفضة المتوفرة لسلسلة iPhone 14 خلال أيام تخفيضات الصيف المخصصة لأجهزة آبل الشهيرة.



خصم 15% على هاتف iPhone 14



يتوفر الإصدار بسعة 128 جيجابايت من iPhone 14، للبيع على أحد المواقع الالكترونية في الهند مقابل سعر 67999 روبية (أي ما يعادل 25 و500 جنيه مصري)، بخصم يقدر بـ 15 % من سعره الأصلي البالغ 79999 روبية هندية (أي ما يعادل 30000 جنيه مصري).



وبالمثل، فإن إصدار 256 جيجابايت من هاتف iPhone 14، يتوفر بسعر 77999 روبية (أي ما يعادل 29200 جنيه مصري)، وهو خصم بنسبة 13% من سعره الأصلي البالغ 89900 روبية هندية (أي ما يعادل 33700 جنيه مصري).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن شراء iPhone 14 بسعة تخزين 512 جيجابايت مقابل سعر 97999 روبية هندية (أي ما يعادل 36700 جنيه مصري)، بعد خصم 11% من سعره الأساسي، بانخفاض عن سعره الأصلي البالغ 109900 روبية هندية (أي ما يعادل 41200 جنيه مصري).

iPhone 14

خصم 14% على هاتف iPhone 14 Plus

يتوفر هاتف iPhone 14 Plus أيضا في العروض المخفضة، حيث يبلغ سعر الإصدار بسعة 128 جيجابايت من هاتف آبل iPhone 14 Plus حوالى 76،999 روبية هندية (أي ما يعادل 28900 جنيه مصري)، مما يوفر خصما بنسبة 14 % من سعره الأصلي البالغ 89،900 روبية هندية (أي ما يعادل 33700 جنيه مصري).

وعلاوة على ذلك، يمكن شراء متغير 256 جيجابايت من iPhone 14 Plus مقابل 86،999 روبية هندية (أي ما يعادل 29200 جنيه مصري)، مما يعكس خصما بنسبة 13 % من سعره الأصلي البالغ 99،900 روبية (أي ما يعادل 29200 جنيه مصري).

iPhone 14 Plus

خصومات iPhone 14 Pro

يتوفر هاتف آبل iPhone 14 Pro في متغيري بسعة 128 و 256 جيجابايت بخصم يصل لـ 8%، بأسعار مخفضة تبلغ 119999 روبية هندية و134990 (أي ما يعادل 50600 جنيه مصري) على التوالي.

iPhone 14 Pro

عروض iPhone 14 Pro Max

يباع هاتف iPhone 14 Pro Max في متغير بسعة 128 جيجابايت، في الأصل بسعر 139900 روبية (أي ما يعادل 52500 جنيه مصري)، وحصل الهاتف تخفيض قدره 9% على سعره الأساسي ليصبح متاحا بسعر 127999 روبية (أي ما يعادل 48000 جنيه مصري).