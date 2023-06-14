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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير العلاقات الدولية بالداخلية: مؤسسات الدولة تتكاتف لمواجهة محاولات إسقاط الدولة

ندوة اكاديمية الشرطة
ندوة اكاديمية الشرطة

قال اللواء أسامة عبد الخالق مدير إدارة العلاقات الدولية بقطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية إن الاحتلال اليوم أصبح احتلال الفكر والعقول.

وأضاف اللواء أسامة خلال كلمته فى ندوة مركز البحوث بأكاديمية الشرطة بعنوان "٣٠ يونيو .. الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية" أن المخططات التخريبية تستهدف مصر، مؤكدا أنه أن سقطت مصر ستسقط المنطقة بأكملها، ولكن قواتنا المسلحة كانت لتلك المخططات بالمرصاد.

وأشار إلى أن هناك مخططات لإسقاط الدولة من الداخل ولذلك تتكاتف كافة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الإعلام الوطنى فى توعية المواطنين ومواجهة الشائعات المغرضة.

وقال اللواء أسامة عبد الخالق أو وزارة الداخلية أنشأت مؤسسات عقابية جديدة لتراعى كافة معاير حقوق الإنسان وتؤهل النزلاء ليصبحون مواطنين صالحين عقب انقضاء مدة عقوبتهم ولكن الوزارة أيضًا لم تسلم من الشائعات التى تهدف لتأجيج الرأى العام.

الإعلام الوطني اكاديمية الشرطة إسقاط الدولة العلاقات الدولية حقوق الإنسان قطاع الإعلام والعلاقات

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