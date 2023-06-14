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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان: إنقاذ أكثر من 100 شخص عقب انقلاب قارب صيد يقل مهاجرين

صدى البلد

  أعلنت السلطات اليونانية، إنقاذ أكثر من 100 شخص في أعقاب انقلاب قارب صيد يحمل عشرات المهاجرين وغرقه قبالة الساحل الجنوبي لليونان.


وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليوم الأربعاء نقلا عن السلطات أنه تم إنقاذ 104 أشخاص حتى الآن في أعقاب الحادث الذي وقع على بعد 75 كيلومترا جنوب غرب منطقة بيلوبونيز جنوب اليونان، وتم نقل أربعة من الناجين إلى المستشفى بسبب أعراض انخفاض حرارة الجسم.


وتشارك ست سفن لخفر السواحل اليونانية وفرقاطة بحرية وعربة نقل عسكرية وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية، بالإضافة إلى عدة سفن خاصة في البحث عن آخرين يعتقد أنهم في عداد المفقودين.

 

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